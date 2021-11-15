Грузовик перегородил трассу «Кола» в Карелии после столкновения с легковушкой

Два человека пострадали при столкновении легковушки и грузовика на трассе в Кондопожском районе, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Авария с участием грузовика Scania и кроссовера Hyundai Tucson произошла в 8.50 утра 24 ноября на 603 километре трассы «Кола» в Кондопожском районе.

По данным ГИБДД, 42-летний водитель кроссовера допустил неуправляемый занос и врезался в грузовик. В результате ДТП пострадали водитель легкового автомобиля и его 34-летний пассажир.

После столкновения грузовик перегородил одну из полос проезжей части. В настоящее время инспекторы ДПС регулируют движение по одной полосе.