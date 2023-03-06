В Росгидромете рассказали об аномальном холоде в Карелии

Научный руководитель Гидрометцентра России рассказал, надолго ли в Карелии задержится мороз.

Температура на 7-14 градусов ниже климатической нормы прогнозируются в Мурманской, Томской областях, Карелии и на Таймыре в ближайшее время. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Хоть март [климатически] и зимний месяц, но есть регионы, в которых будет холодно, даже учитывая этот факт. В Мурманской области температура будет на 12 градусов ниже нормы до 11 марта, в Карелии — до 9 марта. Это значит, что морозы ожидаются до 20-26 градусов. На Таймыре прогнозируются до минус 35-41 градуса, что на 7-14 градусов ниже нормы», — сказал он.

По словам Вильфанда, в Томской области в четверг температурный фон будет на 7-14 градусов ниже нормы — морозы до 30 градусов.