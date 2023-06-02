В Роспотребнадзоре Карелии сообщили о мониторинге смертельно опасного сидра

В республике установлена связь с больницами при поступлении пациентов с алкогольным отравлением.

Как сообщили в Роспотребнадзоре Карелии, в нескольких регионах России были зарегистрированы случаи отравления, в том числе со смертельным исходом, алкогольным пивным напитком под торговым наименованием «Мистер сидр», изготовленным на территории Самарской области предприятием ООО «АНДИ».

По данным мониторинга, на 5 июня случаев отравление сидром в Карелии не выявлено.

В настоящее время сотрудники Роспотребнадзора принимают меры по изъятию этой продукции из оборота. Организации, занятые продажей пищевой продукции, проинформированы о факте выявления опасного сидра, организован мониторинг продаж.

Также управление Роспотребнадзора установило оперативную связь с медицинскими организациями для информирования в случае поступления пациентов с признаками алкогольного отравления. Лабораторная база готова к проведению исследований продукции.

Ведомство призвало жителей республики не употреблять «Мистер сидр», а, увидев напиток в продаже, сразу сообщать в управление по телефону 8 (814) 279-74-20.