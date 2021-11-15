В России число заразившихся коронавирусом приближается к 10 миллионам

Всего в стране с начала пандемии зарегистрировано 9 801 613 миллионов случаев заболевания коронавирусом, сообщили в оперштабе.

За последние сутки в России выявлено 32 602 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 2 285 (7,0%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 9 801 613 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 8 502 406.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 30 593 человека.

По данным на 5 декабря, за сутки в России подтверждено 1 206 летальных исходов от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 281 278 пациентов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 5 декабря остаются 1 704 183 человека.

Напомним, за сутки в Карелии коронавирусом были инфицированы 265 человек, зарегистрировано четыре смерти, выздоровели 248 пациентов.