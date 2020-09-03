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В России число заразившихся коронавирусом за сутки вновь превысило пять тысяч

Новости. Общество
11:42, 04 Сентября 2020
фото: © Александр Щербак/ТАСС
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Общее количество заразившихся коронавирусной инфекцией в России на 4 сентября составило 1015105 человек, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 5110 человек, заболевших COVID-19.

Выздоровели за время пандемии 832747 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 5812 пациентов.

Летальных случаев за все время: 17649, за последние сутки подтвержден 121 летальный исход от коронавируса.

Во всем мире, по подсчетам ВОЗ, число заболевших превысило 25,8 миллиона человек, около 860 тысяч погибли. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, – Соединенные Штаты Америки, Бразилия и Индия. Россия остается на четвертой строчке, пишет издание "РИА Новости".

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Комментарии

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zanoza
2020-09-04 13:42:59
Похоже нахлынула вторая волна, но на неё уже реагируют не так как на первую, это и понятно, ведь голосование состоялось.
Горожанин
2020-09-04 12:38:17
Зря торопимся со снятием ограничительных мер! Без "развлекалова" можно обойтись.
Ткачев
2020-09-04 12:06:16
Всё только начинается. Снятие карантина в интересах бизнеса обойдется дорого.
Гость
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