В России двое заключенных убили одного сотрудника колонии и травмировали семерых

В исправительной колонии в Калмыкии двое осужденных напали на сотрудников колонии, в результате чего один из них скончался на месте, еще семеро получили травмы.

Возбуждено уголовное дело, сообщила в субботу пресс-служба следственного управления СК РФ по республике. Об этом информирует ТАСС.

«На территории отряда строгих условий отбывания наказания исправительной колонии № 2 УФСИН России по Республике Калмыкия двое осужденных совершили нападение на сотрудников колонии, причинив им травмы различной степени тяжести. В результате произошедшего один сотрудник исправительного учреждения скончался на месте происшествия, второй впоследствии госпитализирован в республиканскую больницу для оказания медицинской помощи и находится в тяжелом состоянии. Позднее осужденные проникли на территорию общежития, где, оказывая сопротивление при задержании, применили насилие в отношении шести сотрудников ИК, которые получили травмы. Возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

Нападения были совершены поздним вечером 5 августа, нападавшие — осужденные 2000 года рождения и 1994 года рождения — задержаны. При убийстве они использовали кустарно изготовленное холодное оружие. Один из них отбывал 3,5 года за совершение нескольких преступлений, в том числе грабежа, другой — 15 лет за совершение нескольких преступления, в том числе убийства.

Уголовное дело возбуждено по п. п. «б» и «ж» ч. 2 ст. 105 («Убийство, совершенное группой лиц по предварительного сговору, лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности»), ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «б», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц в связи с осуществлением данными лицами служебной деятельности, совершенное группой лиц по предварительному сговору»), ч. 3 ст. 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества»).

Сейчас на месте происшествия следователи и криминалисты следственного управления проводят необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.