В России готовятся внести уголовное наказание за уклонение от службы по мобилизации

Уклонистам может грозить как штраф до полумиллиона рублей, так и лишение свободы до 5 лет.

Как рассказали «Известиям» два источника в Госдуме, к внесению в нижнюю палату готовится законопроект об изменениях в УК РФ. Согласно нему, в России могут ввести уголовное наказание за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации при отсутствии отсрочки (документ имеется в распоряжении «Известий»). Среди авторов — главы комитетов по обороне Совета Федерации и Госдумы, руководитель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции, а также его заместители.

За отказ от мобилизации они предлагают штрафовать уклонистов на суммы от 200 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере иного дохода за период от года до трех лет. Наказанием могут стать и принудительные работы на срок до пяти лет. Самый суровый метод, предложенный парламентариями, — лишение свободы на срок до пяти лет.

Информацию о том, что документ готов к внесению в парламент, подтвердил «Известиям» зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, один из авторов законопроекта — Эрнест Валеев.

«Почему законопроект надо обязательно провязывать к конкретному факту? Речь не идет о сегодняшней частичной мобилизации как таковой, просто у нас в стране не было мобилизации с 1941 года. Поэтому многие законы о ней просто не работали. А сейчас выяснилось, что 328-я статья УК за уклонение от призыва касается только лиц, которые призываются впервые на срочную службу, — пояснил парламентарий. — Это неправильно в принципе. Отношения государства и гражданина должны быть одинаковыми для всех независимо от того, впервые человек призывается или нет. Поэтому мы просто устраняем пробел в законодательстве, — подчеркнул депутат, добавив: то, что сегодня мобилизация завершена, не гарантирует, что она не потребуется когда-нибудь вновь», — сообщил Валеев.