В России хотят приравнять наказание за домогательства к изнасилованию

Депутат Госдумы разработал законопроект, приравнивающий наказание за домогательства к изнасилованию и предусматривающий наказание до шести лет лишения свободы.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек сообщил, что разработал законопроект, приравнивающий наказание за домогательства к изнасилованию и предусматривающий наказание до шести лет лишения свободы, пишет издание "РИА Новости".



Планируется, что подобные действия будут квалифицироваться как преступление средней степени тяжести, то есть предусматривающее наказание до шести лет лишения свободы в зависимости от наступивших общественно опасных последствий, пояснил депутат.

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина приветствует разработку проекта, приравнивающего наказание за домогательства к изнасилованию, и отмечает, что ее инициатива о закреплении в законодательстве РФ понятия "домогательство" находится на стадии доработки.

"Замечательно, что у меня появился единомышленник. Если подобного рода инициатива возникает у моих коллег – значит время пришло. Мой законопроект о закреплении в российском законодательстве понятия "домогательство" находится на стадии доработки", – сказала Пушкина.



По ее словам, в ходе подготовки проекта были проведены консультации с представителями разных сообществ.



"Вывод один: давно пора навести порядок в законодательстве. Искалеченные судьбы женщин, нарушения психического здоровья, отсутствие возможности карьерного продвижения и роста – это лишь маленький перечень последствий сексуальных домогательств, который приводит к большой человеческой трагедии", – отметила Пушкина.