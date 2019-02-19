В России хотят стимулировать ипотеку на частные дома

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил разработать предложения по стимулированию ипотеки на частные жилые дома.

Дмитрий Медведев поручил четырем министерствам совместно с Банком России и Дом.Рф в срок до 25 марта представить предложения по стимулированию ипотечного кредитования на частные жилые дома, включая деревянные.

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