В России хотят усложнить процедуру изъятия детей из семьи

В Госдуму внесен законопроект, который ограничивает возможности внесудебного изъятия ребенка из семьи.

Как отметил один из авторов инициативы, глава думского Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, "поправки направлены на обеспечение конституционных положений о защите семьи, создание условий для достойного воспитания детей в семье", пишет "Интерфакс".

"Принятие поправок в Конституцию создает все необходимые предпосылки для выработки дополнительных механизмов обеспечения семейного приоритета воспитания детей. Все это - неизменные ценности цивилизованного общества, которые обеспечивают непрерывную смену поколений, а потому нуждаются в особой защите государства", – объяснил депутат.

Если внесенные поправки будут приняты, изъять ребенка из семьи без суда можно будет только в исключительных случаях, когда налицо риск наступления смерти ребенка в течение нескольких часов, отметил Крашенинников. По его словам, "государство может вмешиваться в семейную сферу только тогда, когда происходит нарушение закона, насилие или иная угроза жизни ребенку".

"Действующий внесудебный порядок отобрания ребенка, предусмотренный статьей 77 Семейного кодекса, не гарантирует отсутствие злоупотреблений органов опеки и попечительства, несмотря на их обязанность уведомления прокурора и обращения в течение семи дней с иском в суд о лишении или ограничении родительских прав. Такие гарантии могут быть обеспечены исключительно судебным порядком рассмотрения дела", – объяснил Крашенинников.

Внесенные поправки установят, что вопрос об изъятии ребенка будет находиться в компетенции суда.