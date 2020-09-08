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В России хотят увеличить штрафы за разглашение персональных данных

Новости. Общество
21:05, 08 Сентября 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/ Артем Геодакян
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Депутаты ЕР подготовили законопроект, повышающий штрафы для должностных лиц за разглашение персональных данных с 4-5 тысяч до 40-50 тысяч рублей.

Кабмин поддержал инициативу, пишет издание "РИА Новости" со ссылкой на первого зампреда комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрия Вяткина.

Соавтором законопроекта также выступает глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

По его словам, сейчас размер штрафа для граждан составляет от 500 до 1 тысячи рублей, а для должностных лиц - от 4 до 5 тысяч рублей.
 
"Наказание должно быть более жестким. Поэтому мы и предложили увеличить для граждан от 4 до 5 тысяч, а для должностных лиц – от 40 до 50", – сказал Вяткин.

"Статьи не менялись годами, а то и десятилетиями. Собственно говоря, там размеры ответственности, они не то что не останавливают нарушителей, они не выполняют ни роль превентивную, ни роль наказания. А ущерб от такого правонарушения, как разглашение конфиденциальной информации, это могут быть персональные данные, которые попали гражданину в силу его служебных обязанностей, или к должностному лицу, или иная информация конфиденциальная, разглашение которой не наказывается в уголовно-правовом порядке, но тем не менее может быть настолько чувствительной, что может нанести ущерб на многие тысячи, а может, и миллионы рублей", – пояснил депутат.

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