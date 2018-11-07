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Новости. Экономика
15:52, 07 Ноября 2018
фото: pixabay.com / t0nia-b

В России хотят ужесточить условия реструктуризации ипотеки

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Центробанк подготовил законопроект о реструктуризации ипотечных кредитов, но Ассоциация российских банков выступила против.

Об этом сообщила пресс-служба АРБ.

"Ассоциация российских банков, обсудив с банками — членами АРБ представленный Банком России на рассмотрение проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О потребительском кредите (займе)" (в части предоставления заемщику права на изменение графика платежей), считает, что реструктуризация ипотечных кредитов на предлагаемых законопроектом условиях, будет иметь негативные последствия как для граждан-заемщиков, так и для банковского бизнеса", — говорится в сообщении.

В частности, по мнению АРБ, предлагаемые законопроектом жесткие критерии формата реструктуризации ипотечных кредитов приведут к существенному увеличению стоимости кредитов для заемщиков. Необходимость проведения дополнительной индивидуальной оценки платежеспособности заемщиков также повлечет удорожание ипотеки.

Подробнее читайте на "Вестях Карелии".

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