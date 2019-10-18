В России хотят запретить пластиковые пакеты

Роспотребнадзор готовит законопроект о поэтапном сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов для магазинов.

Сокращение производства одноразовых пластиковых пакетов будет проходить поэтапно – вплоть до полного их запрета, пишут "Известия".

Поправки почти готовы и скоро их направят "в заинтересованные ведомства". Инициативу уже поддержали в Минприроды.

В пресс-службе Минприроды сказали, что концептуально поддерживают инициативу введения поэтапного ограничения на продажу одноразовых изделий из пластика. Это позволит снизить степень негативного влияния на окружающую среду.

"В условиях рыночной экономики отказ от производства и использования товаров должен иметь достаточную обоснованность и учитывать возникающие для хозяйствующих субъектов последствия, – уточнили в пресс-службе. – Кроме того, мы выступаем за переработку и внедрение механизмов "замкнутой экономики": изделия из пластиков входят в группу отходов, направляемых в переработку".

В Минприроды подчеркнули, что вопросами запрета производства какой-либо продукции на территории РФ занимается Минпромторг. В пресс-службе Минпромторга и Минэкономразвития на запросы не ответили.

Рассматривается перспектива полного запрета выпуска такой продукции, отметили в Роспотребнадзоре.