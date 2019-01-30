В России могут отменить техосмотр

Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение парламента законопроект об освобождении водителей от необходимости прохождения технического осмотра автомобилей.

Документ размещен на портале системы обеспечения законодательной деятельности.

"Представляется обоснованным расширить перечень транспортных средств, не подпадающих под действие законодательства о техническом осмотре, в целях исключения проведения обязательного технического осмотра для транспортных средств, используемых гражданам и физическими лицами для личных нужд", – говорится в пояснительной записке.

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