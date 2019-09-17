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Новости. Общество
22:00, 17 Сентября 2019
фото: © Александр Рюмин/ТАСС

В России могут ввести новые ограничения на продажу спиртного

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Правительство поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.

Инициатива грозит закрытием около 10 тысяч заведений по всей стране, прежде всего — точкам по продаже пива, пишет "Коммерсантъ".

Авторы проекта закона объяснили его необходимостью обеспечения общественного порядка и прав граждан на тишину и отдых в местах проживания. По словам разработчиков инициативы, население негативно относится к размещению кафе и баров в зонах жилой застройки, поступают многочисленные жалобы.

В отзыве правительства говорится, что ограничение по площади зала обслуживания посетителей может привести к закрытию заведений и снижению уровня конкуренции. Несмотря на это «концептуально» законопроект был поддержан при условии его доработки ко второму чтению.

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