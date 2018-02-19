В России могут закрыться больше половины аптек

Виной тому станет законопроект, который разрешает продовольственным магазинам продажу лекарств без рецепта.

Минпромторг разработал закон, разрешающий продуктовым магазинам продавать безрецептурные препараты, пишет "Интерфакс".

Крупнейшие аптечные сети могут закрыть до половины своих аптек, а аптеки в небольших городах закроются полностью, если будет принят закон, разрешающий продовольственным магазинам продавать безрецептурные лекарства. Об этом сообщает "Коммерсантъ", приводя данные фармацевтических сетей "Ригла" и "Неофарм".

Так гендиректор "Риглы" Александр Филиппов на недавнем заседании "Деловой России", на котором обсуждался законопроект Минпромторга о продаже безрецептурных лекарств в магазинах, заявил, что сеть может закрыть почти половину своих аптек. Так у ритейлера 743 объекта сегодня находятся в непосредственной близости от продуктовых магазинов. Если законопроект будет утвержден, скорее всего, эти аптеки будут подлежать закрытию.

В первую очередь, по словам Филиппова, пострадают 250 объектов в малых городах.

Более половины объектов "Неофарма" (462 аптеки "Неофарм" и "Столички") тоже располагаются в непосредственной близости от продуктовых магазинов и, соответственно, могут оказаться под угрозой закрытия, сообщил "Коммерсанту" гендиректор сети Евгений Нифантьев.

"В небольших городах у нас 143 аптеки, которые точно закроются, если закон будет принят",— уверен он. По его словам, выручка таких аптек и так невысока, потому любое ее снижение окажется критичным.

По прогнозам директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, большинство небольших региональных сетей однозначно закроются в случае принятия закона.

Участников аптечного рынка возмущает, что по законопроекту продуктовые магазины смогут оформлять лицензию на фармацевтическую деятельность на юридическое лицо, тогда как аптечные сети обязаны получить ее для каждой точки.

Против принятия законопроекта также выступает Минздрав. Там поясняют, что проблемы доступности лекарств населению сейчас нет, а способность магазинов обеспечить надлежащие условия хранения и отпуска лекарств вызывает сомнение.

Идея продажи безрецептурных лекарств в магазинах обсуждается в правительстве с 2014 года: инициатором выступил вице-премьер Игорь Шувалов. Соответствующий законопроект в конце 2017 года разработал Минпромторг. В пояснительной записке к документу указано, что принятие закона приведет к снижению цен на лекарства. Участники совещания в "Деловой России" убеждены, что доступность безрецептурных лекарств в продуктовых магазинах приведет к росту цен на рецептурные.

Публичное обсуждение законопроекта завершилось 17 января, против него проголосовало 99,55% экспертов, следует из протокола заседания в "Деловой России".