В России могут закрыть заводы одного из самых популярных автобрендов

Американская компания Ford рассматривает возможность закрытия двух заводов в России в рамках программы реструктуризации бизнеса, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три информированных источника в отрасли.

В Ford не исключают закрытия завода во Всеволожске в Ленинградской области и предприятия в Набережных Челнах в Татарстане. На первом налажено производство легковых автомобилей Focus и Mondeo, на втором – EcoSport и Fiesta.

Акционеры Ford Sollers проводят стратегический пересмотр планов совместного предприятия, который происходит одновременно с анонсированием новой глобальной стратегии Ford, нацеленной на повышение доходности бренда в ближайшей перспективе и усиление конкурентоспособности бизнеса на всех европейских рынках.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".