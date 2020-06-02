Минздрав РФ: С 1 июля стартует маркировка лекарств

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко подтвердил, что система маркировки лекарств стартует в РФ с 1 июля.

В следующем месяце в России должен быть запрещен оборот лекарств без цифровых кодов, пишет издание "РИА Новости".

Продажа немаркированных лекарств, поступивших в оборот до 1 июля, будет разрешена до окончания срока их годности.

"С 1 июля в Российской Федерации стартует система маркировки лекарственных препаратов", – сказал Мурашко на онлайн-конгрессе "Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний".



На прошлой неделе сообщалось, что Минздрав РФ совместно с Росздравнадзором и Минпромторгом прорабатывают предложения о переносе сроков введения обязательной маркировки лекарств.





