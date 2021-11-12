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12.11.2021 14:42

В России несколько дней подряд снижается число заразившихся коронавирусом за сутки

Новости. Общество
12:13, 15 Ноября 2021
фото: © Гавриил Григоров / ТАСС

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За минувшие сутки в стране подтверждено 38 420 случаев COVID-19, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За последние сутки в России выявлено 38 420 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2 664 (6,9%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

В стране нарастающим итогом зарегистрировано 9 109 094 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 7 812 557.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 27 972 человека.

По данным на 15 ноября, за сутки в России подтвержден 1 211 летальный исход от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 256 597 пациентов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 15 ноября остаются 1 940 008 человек.

Напомним, за сутки в Карелии коронавирус был выявлен у 337 человек, зарегистрировано 4 смерти, выздоровел 321 пациент.

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Комментарии

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кир
2021-11-15 12:31:00
До ковида такая же статистика была, только её не печатали. Запад стал и мы туда же.
Гость
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