В России несколько дней подряд снижается число заразившихся коронавирусом за сутки

За минувшие сутки в стране подтверждено 38 420 случаев COVID-19, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За последние сутки в России выявлено 38 420 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2 664 (6,9%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

В стране нарастающим итогом зарегистрировано 9 109 094 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 7 812 557.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 27 972 человека.

По данным на 15 ноября, за сутки в России подтвержден 1 211 летальный исход от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 256 597 пациентов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 15 ноября остаются 1 940 008 человек.

Напомним, за сутки в Карелии коронавирус был выявлен у 337 человек, зарегистрировано 4 смерти, выздоровел 321 пациент.