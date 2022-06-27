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В России обнаружен новый штамм опасной лихорадки

Новости. Общество
20:30, 28 Июня 2022
фото: © sechenov.ru

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На юге страны ученые обнаружили новый штамм конго-крымской геморрагической лихорадки.

Российские специалисты обнаружили новый штамм конго-крымской геморрагической лихорадки на юге России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сеченовского университета.

«На юге России обнаружена новая линия вируса конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ). В исследовании принимали участие сотрудники Сеченовского Университета (Москва), Ставропольского противочумного института Роспотребнадзора (Ставрополь), НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера (Санкт-Петербург) и Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора (Москва)», — отметили там.

В университете уточнили, что это заболевание распространено в некоторых странах Африки, на Балканах, на Ближнем Востоке, а также в Азии. Встречается вирус и на юге европейской части России.

«Разные варианты вируса вызывают разную тяжесть заболевания. В результате проведенного исследования оказалось, что исследованные штаммы вируса из российских регионов относятся к линиям „Европа-1“ (596 образцов), „Африка-3“ (всего лишь один образец), а также к абсолютно новой линии „Европа-3“ (шесть образцов)», — пояснили в пресс-службе.

Риск тяжелых клинических проявлений, геморрагического синдрома и смерти выше при инфицировании линией «Европа-1», в дальнейшем нужно будет детально изучить линию «Европа-3», чтобы оценить ее генетическое разнообразие и географическое распространение в России и понять, насколько она опасна, добавили в университете.

Как позднее уточнил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов, речь идет об образцах клещей и крови, полученных в 2007–2017 годах — новый штамм обнаружили при исследовании архивных образцов.

«Это давно существующие варианты вируса, просто он впервые попался на глаза исследователям», — сказал Семенов журналистам.

Он пояснил, что клинически новый вариант ничем не отличается от обычного вируса, это просто его генетическая разновидность, которых описано достаточно много.

По данным Всемирной организации здравоохранения, эта лихорадка передается людям в основном от клещей и домашнего скота. От человека человеку он может переходить при тесном контакте с кровью, выделениями или другими биологическими жидкостями.

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