В России открыли новый фьорд

Неизвестный ранее морской залив был открыт покорителями севера.

Участники совместной экспедиции Русского географического общества (РГО) и Министерства обороны России на архипелаге Северная Земля нашли неизвестный фьорд на острове Ушакова в Арктике. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на пресс-службу РГО.

Исследование проводилось на гидрографическом судне «Ромуальд Муклевич». Специалисты обнаружили, что ледник острова уменьшился на полкилометра, а на его территории плещется море глубиной до 15-17 метров.

«При обследовании острова мы обнаружили не обозначенный на картах фьорд, уходящий на километр в самое сердце ледяного купола. Мы смогли в него зайти, провести исследования и замеры. Фьорд очень красив, в нем много моржей», — рассказал участник экспедиции Леонид Круглов.

Он уточнил, что за фьордом закрепят статус нового географического объекта, если он не разрушится в течение длительного времени.