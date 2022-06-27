В России отменяют все ковидные ограничения на пересечение границы

Россия с 15 июля снимет ограничения, введенные из-за COVID-19, на пересечение границы.

Правительство с 15 июля снимает ограничения на пересечение границы, введенные ранее из-за распространения COVID-19, сообщил оперативный штаб по итогам заседания с профильным вице-премьером Татьяной Голиковой. Об этом пишет агентство РИА Новости.

«Принято решение об отмене с 15 июля 2022 года эпидемически обусловленных временных ограничений на пересечение государственной границы Российской Федерации, установленных распоряжениями Правительства от 16 марта 2020 г. № 635-р и от 27 марта 2020 г. № 763-р», — говорится в сообщении.

Речь идет о пересечении границы на наземных видах транспорта. Ограничения на въезд по воздуху и по морю отменены с 14 июня.