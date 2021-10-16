Реклама

В России ожидается рост цен на одежду из-за энергетического кризиса в Китае

Новости. Общество
21:15, 16 Октября 2021
фото: pixabay

Новости партнеров

Эксперт Баженов предупредил о возможном росте цен на одежду в России на 20-40 процентов.

Стоимость одежды в России в 2022 году может вырасти на 20-40% из-за энергетического кризиса в Китае, но подорожание будет недолгим, заявил РИА Новости основатель Института развития индустрии моды Beinopen, руководитель рабочей группы WearNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Алексей Баженов.

"Энергетический кризис в Китае привел к остановкам в производстве тканей, что, в свою очередь, повысит стоимость одежды в России в 2022 году на 20-40%", - сказал Баженов.
"Власти Китая проводят политику перехода на чистую энергию. Однако данный шаг привел к нехватке электроэнергии в стране и приостановил производство на многих заводах, в том числе по производству тканей", - пояснил эксперт.

По его оценке, сейчас экономика КНР находится под воздействием сразу нескольких кризисов.

"В результате энергетического кризиса были нарушены производственные графики. Промышленность не может реализовать необходимые объемы, поэтому предприятия вынуждены поднимать цены. На это накладывается логистический кризис, возникший из-за противостояния США и Китая по поводу таможенных пошлин и снижения пропускной способности в портах и на границах ввиду карантинных ограничений. Он выражается в нехватке контейнеров и увеличении сроков поставок", - перечислил Баженов.

"По оценкам экспертов ассоциации WearNet, в начале 2022 года из-за жесткого дефицита в КНР стоимость тканей повысится на 40%. Это, в свою очередь, приведет к сбоям в производстве одежды, и соответственно, увеличению стоимости на нее во многих странах мира, включая и Россию. По нашим прогнозам, стоимость одежды в РФ вырастет на 20-40%", - сказал он.

При этом подорожание одежды, по словам эксперта, будет краткосрочным. "Этот тренд продлится несколько месяцев, до восстановления объемов производств тканей в Китае", - прогнозирует он.

Подорожание будет иметь и свои плюсы, стимулируя глобальный переход к осознанному потреблению.

"За счет удорожания и невысокого ассортимента товаров потребители начнут приобретать исключительно нужные им вещи для долгосрочного пользования. Вдумчивый подход к покупкам позволит минимизировать вред, наносимый экологии: он приведет к отказу не только от спонтанных покупок, но и от одноразовых товаров, к сокращению объемов потребления, к повторному использованию и переработке отходов", - пояснил Баженов.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
комба
2021-10-16 21:52:05
Запад в тоске и панике. Санкции не помогают им. Сейчас и Финляндия присоединилась к санкциям и закрывает счета российских компаний. Сколько можно? Ответ должен быть быстрым и эффективным.
комба
2021-10-16 21:31:54
Пофиг от слова совсем. Не пугайте простой бесхитростный народ. :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.10.2021, 09:53
В Минздраве Карелии рассказали, как будут получать медпомощь непривитые от коронавируса
12.10.2021, 12:34
В Карелии вводят систему QR-кодов для посещения общественных мест
09.10.2021, 16:12
Любарский возразил критикам сельскохозяйственной ярмарки в Петрозаводске
14.10.2021, 07:00
Петиция против ограничений посещения больниц из-за коронавируса вызвала широкий отклик в Карелии
12.10.2021, 12:53
Стало известно, когда введут ограничения для посещения поликлиник и больниц Карелии
13.10.2021, 16:11
Проект изменений в Генплане Петрозаводска предусматривает снос «хрущевок»

Аналитика

15.10.2021 09:24
Капитал
Здравляндия: «в детстве от кожных заболеваний можно избавиться на всю оставшуюся жизнь»
Дерматолог детской клиники «Здравляндия» Алексей Валерьевич Попов отвечает на вопросы почему именно в детском возрасте важно уделить особенное внимание лечению кожных заболеваний.
Жил да был QR-код за углом, и его ненавидел весь дом 6
15.10.2021 09:23
Арбитражный управляющий выставил на торги офис-склад
14.10.2021 10:15
На съезд «Единой России» в «мягком вагоне» 23
12.10.2021 15:25
Ресторан — дело серьезное 13
12.10.2021 13:56
Вся аналитика

Чтиво

15.10.2021 11:12
Личное мнение
«Надеюсь, когда весь этот бред закончится, вы все ещё сможете приходить в мои рестораны» 11
Известный петрозаводский ресторатор Сергей Ли высказался о введении в Карелии QR-кодов для посещения заведений общепита.
Лечим астигматизм по-новому
04.10.2021 09:00
«Мы рассказываем о том, чем живут люди в карельской глубинке» 3
30.09.2021 15:27
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»