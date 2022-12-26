В России планируют увеличить долю отечественных автомобилей до 80%

К 2025 году предполагается удвоить производство автомобилей, а к 2030 — довести число отечественных автомобилей на российском рынке до 80%.

Долю автомобилей российского производства на внутреннем рынке планируется увеличить с 40% до 80% к 2030 году. Об этом заявил вице-премьер РФ — министр промышленности и торговли Денис Мантуров на оперативном совещании у премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Его слова приводит агентство ТАСС.

«За счет этого нарастим свою долю на внутреннем рынке с сорока до восьмидесяти процентов к 2030 году», — сказал он.

Показателя планируется достичь, согласно целевому сценарию, с увеличенным объемом государственной поддержки, за счет утроения производства автокомпонентов в РФ до 2025 года и увеличения выпуска всех видов авто в два раза, отметил Мантуров.

По словам вице-премьера РФ — главы Минпромторга, стратегия предполагает корректировку условий участия иностранных партнеров в производстве комплектующих: контрольный пакет и права на интеллектуальную собственность будут принадлежать российской стороне.