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В России появится реестр недобросовестных исполнителей госуслуг в социальной сфере

Новости. Общество
22:00, 20 Февраля 2021
фото: © Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
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Вести реестр поручено Федеральному казначейству.

В России появится реестр недобросовестных исполнителей госуслуг в социальной сфере. Правила формирования и ведения такого реестра утвердил своим постановлением премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Как пояснили в российском правительстве, с сентября 2020 года некоммерческие организации и индивидуальные предприниматели могут получать субсидии на оказание социальных услуг населению. Это создает равные условия для государственного и частного сектора, помогает повысить качество и доступность самих услуг. Господдержка предоставляется организациям, которые занимаются в том числе социальным обслуживанием населения, предоставляют санаторно-курортное лечение, оказывают паллиативную помощь, помогают в трудоустройстве.

Порядок отбора претендентов на получение субсидий, их права и обязанности детально прописаны в новом законе "О государственном (муниципальном) социальном заказе на предоставление государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере". Постановлением, которое подписал Михаил Мишустин, вводится инструмент учета недобросовестных исполнителей. Как ожидается, эта мера поможет защитить права и интересы граждан, с которыми работают такие организации, и простимулирует бизнес для качественного предоставления услуг.

В частности, если организация нарушит условия соглашения (например, не выполнит услугу или окажет ее не в полном объеме), то ее данные занесут в специальный реестр. Размещение информации ограничивается двумя годами. В течение этого срока компания не сможет претендовать на получение новых мер господдержки.

Отвечать за ведение реестра поручено Федеральному казначейству.

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Комментарии

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David.
2021-02-20 22:12:40
Блин и что? как они сами себя выпорют? :)
User
2021-02-20 22:50:41
David., выпорют тех, кто будет жаловаться на недобросовестные госуслуги. В зазеркалье только так и бывает.
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