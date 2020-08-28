В России покажут первый за 15 лет бой Майка Тайсона

Телеканал РЕН ТВ покажет бой между бывшими абсолютными чемпионами мира по боксу американцами Майком Тайсоном и Роем Джонсом – младшим.

Последний поединок Тайсона состоялся 11 июня 2005 года, в нем американец уступил ирландцу Кевину Макбрайду, пишут "Известия".

Бой Тайсон – Джонсон-младший пройдет 28 ноября в США. Изначально встреч была намечана на 12 сентября, но ее перенесли на ноябрь из-за желания организаторов увеличить прибыль на платных трансляциях.

Тайсону 54 года, он провел 58 поединков, одержал 50 побед, при этом 44 из них нокаутом. В копилке спортсмена шесть поражений, два боя признали несостоявшимся.

Американский спортсмен становился абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, владельцем поясов Всемирного боксерского совета, Всемирной боксерской ассоциации и Международной боксерской федерации. Его сопернику Джонсу 51 год, он завершил карьеру в 2018 году. У него есть российское гражданство, боксер был абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Всего на его счету 66 побед (47 нокаутом) и девять поражений.