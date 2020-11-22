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В России поставлен очередной суточный рекорд по заражению COVID-19 – 25173 человека

Новости. Общество
10:56, 23 Ноября 2020
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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Общее число инфицированных коронавирусом в России на 23 ноября превысило 2 млн человек, сообщили в оперштабе РФ. За последние сутки в России выявлено 25 173 случая COVID-19.

Общее число инфицированных коронавирусом в России на 23 ноября составило 2 114 502 человека.

Выздоровели за время пандемии 1 611 445 пациентов, за минувшие сутки выписаны по выздоровлению 16 002 пациента.

Умерли за все время 36 540 человек, за последние 24 часа подтвержден 361 летальный исход с коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 72,9 млн тестов на коронавирус, за последние сутки - 520 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 23ноября остаются 481 674 человека.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-11-23 13:21:59
Не пора ли спросить за развал медицины, а то виновники найдены (бывшее правительство страны), а наказаний нет. Все бывшие пересели в другие мягкие и доходные кресла, как это понимать?
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