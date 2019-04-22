В России предложили ввести налог на рыбалку

Чемпион мира по рыбной ловле Константин Кузьмин заявил, что налог на рыбалку необходимо ввести, "как и пенсионную реформу".

"Я поддерживаю непопулярное решение. Я за платную рыбалку. За кипрский вариант: человек платит в год, эти деньги идут целевым образом на зарыбление и охрану водоёмов. То есть, они не растворяются в госбюджете, не разворовываются, а чётко под отчёт тем людям, которые уполномочены эти деньги оприходовать. Это позволит убрать лишних людей с водоёмов", - сказал Кузьмин в эфире "Говорит Москва". - Грубо говоря, сделать налог на рыбалку 2 тысячи рублей в год – это в состоянии оплатить практически любой. Но чтобы эти деньги шли целевым образом. Возможны льготы региональные. Если человек ловит у себя в Вологодской области, для него не две тысячи там, а 500 рублей. Но такая система пойдет во благо. Здесь нужна инициатива сверху, как с пенсионной реформой".

Также эксперт также поддержал появление закона "О любительской рыбной ловле": "В целом закон во благо. Может быть, всё-таки наведут порядок. Есть мнение, что Россия – страна большая, а рыба маленькая. И это, увы, правда. Рыбу прессуют просто кошмарно. И половина происходит из обычных рыболовных товарищей, которые не дают ей вырасти".

При этом Константин Кузьмин пояснил, что люди, которые создавали закон, вряд ли советовались с рыбками-практиками и допустили серьёзные недоработки. Так, например, в законе прописана обязанность отпускать рыбу, не достигшую определённых показателей по размеру и весу, обратно в водоём, однако это не всегда целесообразно.

"Это нормальная практика. Где небольшие глубины, ничего с ним не будет. Но когда вы достаёте судака из глубины 12 метров, у него выпирает пузырь, и отпускать его уже бесполезно. Здесь определённая недоработка в законе. У нас это никак не регламентируется. Теоретически, вы можете поймать судака с такой глубины, но отпускать его – это большая проблема".

Авторы закона считают, что он учитывает интересы более 20 млн рыбаков-любителей. Документ предусматривает свободный бесплатный доступ граждан к любительской рыбалке, вводит понятие суточной нормы вылова, запрещает оборот жаберных сетей и ограничивает подводную охота в местах массового отдыха. Закон был подписан 25 декабря 2018 года.