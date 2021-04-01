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Хирурги в России прооперировали пациента в горящем здании

Новости. Общество
19:10, 02 Апреля 2021
фото: © МЧС РФ
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Несмотря на начавшийся пожар, благовещенские хирурги закончили операцию на открытом сердце.

В Благовещенске пациента прооперировали в горящем здании кардиохирургического центра, рассказали РИА Новости в пресс-службе управления МЧС по Амурской области.

В пятницу, 2 апреля, в клинике произошел пожар, разросшийся до 1,6 тысячи квадратных метров, спасатели эвакуировали около 120 человек. Мэр Благовещенска сообщил в Telegram, что на первом этаже охваченного пламенем корпуса идет операция, на месте находятся восемь медиков.

Позже доктора объяснили, что не могли остановить работу на открытом сердце. "Операция аортокоронарного шунтирования искусственного кровообращения выполнена полностью. Без особенностей", — сказал заведующий кардиохирургическим отделением Валентин Филатов в эфире телеканала "Россия 24".

Огонь локализовали, никто не пострадал, а прооперированного пациента перевезли в другую больницу.

Началось расследование причин ЧП. По предварительным данным, возгорание могло возникнуть из-за неисправной электропроводки.

Здание кардиоцентра после пожара законсервируют. Губернатор области поручил подготовить документы для комплексной реконструкции, а также проверить все объекты здравоохранения и наградить врачей из операционной бригады.

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