В России разработают новые программы по подготовке водителей

Министерство просвещения РФ разрабатывает новые примерные программы профессиональной подготовки водителей разных категорий.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«По заказу Института развития профессионального образования, подведомственного Минпросвещения России, экспертный центр „Движение без опасности“ разработает новые примерные программы переподготовки, которые позволят повысить уровень знаний и навыков начинающих водителей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что работа ведётся в рамках проекта «Разработка программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий на 2021 год».

В настоящее время планируется разработка проектов примерных программ профессиональной подготовки водителей транспортных средств пяти категорий — «А», «В», «С», «D» и «М», шести подкатегорий «А1», «В1», «С1», «D1», «Tm» и «Tb», специальных категорий для управления автомобилями с прицепом «CE», «DE», «С1Е» и «D1Е».

«В примерных программах также будут учтены особенности управления транспортным средством с высокой степенью автоматизации», — уточнили в министерстве.