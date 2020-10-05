В России разработали противовирусное средство с уникальным действием

Как заявляют ученые, препараты на основе новых веществ смогут всерьез облегчить терапию вирусных заболеваний.

Гибридные соединения, одновременно обладающие противовирусными и антиоксидантными свойствами, синтезировали ученые Уральского федерального университета имени первого президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ). По словам авторов, препараты на основе новых веществ могут существенно облегчить терапию вирусных заболеваний и предотвратить возникновение их осложнений. Результаты опубликованы в журнале Analytical and Bioanalytical Chemistry. Об этом сообщает РИА Новости.

При вирусных заболеваниях, как объяснили специалисты УрФУ, в организме может наступить окислительный стресс, связанный с избыточным образованием активных форм кислорода на клеточном уровне. Это провоцирует образование очагов воспаления и различных легочных патологий, осложняющих течение болезни и даже перетекающих в хронические формы.

Ученым УрФУ удалось совместить в одной молекуле вещества с противовирусной и антиоксидантной активностью. Прямых аналогов этих соединений, как отметили специалисты, сегодня в мире нет.

"Оказалось, что при синтезе данных молекул антиоксидантные свойства по механизму передачи электрона уменьшаются относительно исходного вещества, однако по механизму передачи протона их активность существенно возрастает. Применение препарата с подобным двойным действием может существенно повысить эффективность лечения вирусных заболеваний", — рассказала доцент кафедры аналитической химии УрФУ Елена Герасимова.

Сотрудники кафедры органической и биомолекулярной химии УрФУ синтезировали целую линейку соединений, представляющих собой производные азолоазинового ряда с противовирусными свойствами, модифицированные различными полифенольными фрагментами с антиоксидантными свойствами.

Работа основывалась на данных комплексного антиоксидантного скрининга, позволяющего определить точную роль того или иного вещества в кислородном обмене в организме. По словам ученых, исследования противовирусной активности новых соединений стали возможны благодаря сотрудничеству со специалистами Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.

В дальнейшем исследовательский коллектив намерен продолжить лабораторные исследования нового семейства соединений для обнаружения "лидеров" в противовирусной активности, а также исследовать закономерность изменения антиоксидантных свойств при создании гибридных молекул.