В России разработан проект нового административного регламента о сдаче экзамена на права

МВД РФ разъяснило случаи, при которых его результаты могут отменить.

Как сообщает РИА Новости, эти нововведения вступят в силу 1 апреля 2021 года. В проекте, в частности, говорится, что кандидат может успешно оспорить неудачный результат испытаний. Итоги экзамена также могут аннулировать, если они прошли с нарушением правил либо соискателя уличили в подделке документов – например, паспорта, медицинской справки или квитанции об оплате госпошлины.

В МВД РФ намерены также сократить с 17 до 15 число "грубых" ошибок, после которых экзамен автоматически прекращается. Одно такое нарушение стоит потенциальному водителю пять штрафных баллов. Чтобы сдать экзамен, их нужно не совершать.

В число недопустимых ошибок включили "использование телефона или иного средства связи во время движения", а также "непристегнутый ремень безопасности", которая в прежней версии проходила по категории "средних".