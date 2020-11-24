890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Оперштаб Карелии попытался оправдаться за смерть ученого Логинова 27
Сегодня 11:06
В чем подозревают Белугу 5
Сегодня 15:15
За сутки в Карелии число заразившихся коронавирусом увеличилось на 351 человека
Сегодня 09:01
Снежная буря надвигается на Карелию 1
Сегодня 12:57
Ради экономии бюджета надо сокращать госучреждения, считают в парламенте Карелии 4
Сегодня 15:08
Близнецы родились с разницей в два года
24.11.2020 23:30

В России разработан проект нового административного регламента о сдаче экзамена на права

Новости. Общество
20:40, 25 Ноября 2020
фото: © Донат Сорокин/ТАСС
Загрузка...

МВД РФ разъяснило случаи, при которых его результаты могут отменить.

Как сообщает РИА Новости, эти нововведения вступят в силу 1 апреля 2021 года. В проекте, в частности, говорится, что кандидат может успешно оспорить неудачный результат испытаний. Итоги экзамена также могут аннулировать, если они прошли с нарушением правил либо соискателя уличили в подделке документов – например, паспорта, медицинской справки или квитанции об оплате госпошлины.

В МВД РФ намерены также сократить с 17 до 15 число "грубых" ошибок, после которых экзамен автоматически прекращается. Одно такое нарушение стоит потенциальному водителю пять штрафных баллов. Чтобы сдать экзамен, их нужно не совершать.

В число недопустимых ошибок включили "использование телефона или иного средства связи во время движения", а также "непристегнутый ремень безопасности", которая в прежней версии проходила по категории "средних".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
протестанутый
2020-11-25 21:31:48
Про алкашню забыли. Нет единой базы данных, справки получают по месту жительства. Так и живем в 21-м веке цифровых технологий.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.11.2020, 14:53
Стало известно, за что уволили главврача инфекционной больницы Карелии
19.11.2020, 13:57
Задержанного по подозрению в даче взятки предпринимателя Белугу отпустили на свободу
18.11.2020, 14:25
В Петрозаводске пассажиры выкидывают друг друга из автобуса и плюют в лицо (ВИДЕО)
22.11.2020, 12:40
Парфенчиков рассказал, какие рестораны работали ночью, когда туда нагрянули с проверкой
19.11.2020, 11:07
Лжевоеннослужащая США предложила жителю Карелии миллион долларов за помощь и обманула
19.11.2020, 18:51
Женщина разбилась в Петрозаводске, упав с 6 этажа

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
Сегодня 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»