В России разрешили отнимать автомобиль, находящийся в долевой собственности

Верховный суд признал законной конфискацию авто, находящегося в совместной собственности.

Верховный суд одобрил конфискацию автомобиля, находящегося в совместной собственности у супругов, в случае нарушения ПДД, передает агентство «Прайм» со ссылкой на «Известия».

Ранее республиканский суд Звенигородского района признал виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения жителя Республики Марий Эл — соответствующее решение он вынес в октябре 2022 года. В связи с тем, что нарушитель ранее уже был привлечен к административной ответственности — он управлял автомобилем, хотя был лишен прав, — суд назначил мужчине наказание в виде 400 часов обязательных работ и повторное лишение прав на два года и 11 месяцев. Кроме того, было принято решение конфисковать автомобиль, за рулем которого передвигался гражданин в состоянии алкогольного опьянения.

Однако, мужчина обратился с жалобой, так как автомобиль находился в долевой собственности его жены. Жалоба была удовлетворена, конфискацию транспортного средства отменили.

По словам заместителя генерального прокурора России Игоря Ткачева, конфискация автомобиля является безальтернативной мерой уголовно-правового характера, а само по себе нахождение машины в совместной собственности супругов не препятствует применению конфискации имущества либо его доли, принадлежащей виновному.

Верховный суд постановил, что конфискация автомобиля могла быть применена, несмотря на его совместную собственность.

В России в 2022 году вступила в силу уголовная ответственность для водителей, которые систематически нарушают правила дорожного движения и продолжают водить автомобиль даже после лишения прав. Конфискация автомобилей предполагается в случае повторных нарушений, заключили в издании.