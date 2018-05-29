Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
22:00, 29 Мая 2018

В России резко выросли цены на бензин

По теме

Ученые назвали самый эффективный продукт для страстного и частого секса
29.05.18 23:30
ФОТО: Поп-звезда снялась абсолютно голой в честь юбилея
29.05.18 21:30
Россияне получили безвизовый въезд во все страны Центральной Америки
29.05.18 21:05
Все новости
Загрузка...

В России за прошлую неделю заметно выросли цены на бензин.

Об этом свидетельствуют данные информационно-аналитического центра "Кортес", пишет РИА Новости.

Стоимость топлива марки АИ-92 выросла на 76 копеек — до 40,76 рубля за литр. Цена на АИ-95 прибавила 79 копеек, достигнув 43,6 рубля за литр. Литр дизеля подорожал на 79 копеек — до 43,65 рубля.

В Московской топливной ассоциации, в свою очередь, сообщили, что цены на топливо на столичных заправках выросли за прошлую неделю сразу на 88-90 копеек, до 42,21 рубля за литр АИ-92 и до 45,5 за литр АИ-95. Литр дизельного топлива подорожал на 85 копеек — до 43,99 рубля.

В правительстве и Центробанке объяснили причину роста цен на топливо и рассказали, как будут его сдерживать. Так, министр энергетики Александр Новак заявил, что объявленное снижение акцизов на топливо позволит избежать существенного колебания цен на бензин.

В свою очередь, вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что власти приняли решение снизить акцизы на дизтопливо на 2000 рублей на тонну от действующих, на бензин — на 3000 рублей. Снижение должно произойти не позднее 1 июля 2018 года.

По его словам, правительство приняло такое решение, исходя из того, что с 2010 года акцизы на моторное топливо увеличились в 2,5 раза.

"И это такой существенный фактор, который указывает на давление на нефтепродукты", — пояснил вице-премьер.

Первый зампред Центробанка Ксения Юдаева объяснила рост цен на бензин ситуацией на мировом рынке. По ее словам, речь идет о повышении акцизов и международных цен на топливо.

"Когда цены на нефть падали, цены на бензин росли меньше, чем другие цены. Их вклад в инфляцию был меньше, чем у других цен", — пояснила она.

Юдаева уточнила, что пока рост цен на бензин не оказывает влияния на инфляцию.

По теме

Ученые назвали самый эффективный продукт для страстного и частого секса
29.05.18 23:30
ФОТО: Поп-звезда снялась абсолютно голой в честь юбилея
29.05.18 21:30
Россияне получили безвизовый въезд во все страны Центральной Америки
29.05.18 21:05
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
баян
2018-05-29 22:12:57
значит мы зависим все таки от нефтедолларов? Так так и говорите а вообще надо все вернуть государству и тогда таких скачков цен не будет
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.05.2018, 09:58
ФОТО: Автомобиль упал в Онего с набережной Петрозаводска
25.05.2018, 11:42
В Петрозаводске мужчина бежал по улице, упал и умер
28.05.2018, 11:44
В ГИБДД рассказали, как автомобиль упал в Онего с набережной Петрозаводска
23.05.2018, 09:19
В Карелии змеи приползли в город
25.05.2018, 10:54
ВИДЕО: У Дворца творчества в Петрозаводске женщина сбила ребенка и уехала
28.05.2018, 15:25
На пляже в Петрозаводске найден труп мужчины

Аналитика

29.05.2018 12:28
Обществоведение
К делу подключились консультанты 2
К проблеме сноса пристройки "Невский пассаж" члены нового консультационного совета при главе Петрозаводска подошли "не с конца, а с начала".
Повышение пенсионного возраста обернется социальной катастрофой 2
28.05.2018 14:25
Карелии в лидерах нет 6
25.05.2018 13:31
Карельские единороссы прокомментировали итоги партийной конференции "Направление 2026" 7
24.05.2018 10:20
"Грызуны переносят заболевания, деревья увеличивают уровень кислорода" 12
23.05.2018 13:50
Вся аналитика

Чтиво

29.05.2018 14:00
Личное мнение
Просто плюнь!
Журналист и блогер Наталья Ермолина – о старости, мешках и морщинах.
"Настоящий футбол – это игра без мяча" 3
28.05.2018 10:27
"Это было круто!" 5
21.05.2018 12:37
Как до вас достучаться? 14
21.05.2018 11:18
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошла "Ночь музеев"
21.05.2018 09:49
все фото и видео

Опрос

Поддерживаете ли вы повышение пенсионного возраста в России?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»