Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
20:40, 29 Июня 2018

В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ

По теме

Ученые назвали допустимую дозу алкоголя
29.06.18 22:00
ФОТО: От Волочковой, показавшей грудь, отвернулась дочь
29.06.18 21:30
РЖД уволит десятки тысяч человек
29.06.18 21:05
Все новости
Загрузка...

Очередное ежегодное повышение коммунальных тарифов ждет россиян с 1 июля.

Среднее по стране изменение размера платы не превысит 4%, хотя по субъектам рост будет разным, пишет РИА Новости.

Тарифы на коммунальные услуги — электро- и газоснабжение, отопление, горячее и холодное водоснабжение, канализацию — регулярно повышают с 2012 года.

Наибольший рост коммунальных тарифов ждет Санкт-Петербург и Якутию — 6%; Кемеровскую область и Башкирию — 5,9%; Москву, Кировскую и Новгородскую области — 5,5%. Самый низкий прирост ожидается в Северной Осетии и Новосибирской области — 3%.

Тариф на жилищные услуги также меняется раз в год, но это может произойти как с 1 января, так и с 1 июля — в зависимости от решения УК или муниципалитета.

С конца мая в России начала действовать новая, более информативная форма платежного документа, утвержденная приказом Минстроя.

Теперь ресурсы, потребляемые при использовании общего имущества в многоквартирных домах, из платы за коммунальные услуги перенесены в плату за содержание. Отдельно прописаны сведения о штрафах управляющей компании или ТСЖ, размер повышения платы, рассчитанной с применением повышающего коэффициента, и размер долга.
Также в квитанции теперь обязательно должны содержаться сведения об идентификаторе платежного документа и едином лицевом счете, которые отражены в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

По теме

Ученые назвали допустимую дозу алкоголя
29.06.18 22:00
ФОТО: От Волочковой, показавшей грудь, отвернулась дочь
29.06.18 21:30
РЖД уволит десятки тысяч человек
29.06.18 21:05
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.06.2018, 14:50
В Карелии накануне выпускного погиб одиннадцатиклассник
24.06.2018, 14:33
Трагедия на водопаде Кивач: "Они все прибежали, когда мой муж уже утонул"
27.06.2018, 19:40
Откуда у Пугачевой и Галкина появился третий ребенок?
25.06.2018, 09:45
Обнаружено тело туриста, упавшего в водопад Кивач
28.06.2018, 15:57
На рыбалке в Карелии погиб известный дизайнер из Ярославля
24.06.2018, 13:30
В деревне Верхние Мандроги деревянная скульптура Бабы Яги насмерть задавила мальчика

Аналитика

Сегодня 13:57
Обществоведение
Офтальмологический центр Карелии расширяется
Глава республики Артур Парфенчиков подписал распоряжение о предоставлении земельного участка инвестору из Литвы Олегу Ковригину под строительство нового офтальмологического центра Карелии.
Заплатили и забыли 1
28.06.2018 12:43
"Деревне отрубают голову" 7
27.06.2018 17:17
Поиск – это память: зачем работают карельские поисковики? 5
27.06.2018 15:25
Пять вопросов о птицах в городе
27.06.2018 14:40
Вся аналитика

Чтиво

27.06.2018 16:01
Частная жизнь
Благодатная свадьба 1
Жители села Деревянное Алексей Иванович и Валентина Ивановна Никифоровы отметили 70-летие совместной жизни. 
"Больнее всего тем, кто не успевает перестроиться" 3
26.06.2018 10:23
"Без воды и не туды, и не сюды" 1
21.06.2018 12:13
"Так вышло, мы любим Россию" 9
19.06.2018 09:58
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР с Ефимом Овчинниковым на ТНТ-ОНЕГО
22.06.2018 14:46
все фото и видео

Опрос

Примите ли вы участие в митингах против повышения пенсионного возраста?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»