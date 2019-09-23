В России сделали первую "котлету" из искусственного мяса

В России создано искусственное мясо для пищевого производства.

Как сообщается в пресс-релизе "Очаковского комбината пищевых ингредиентов" (ОКПИ), после трех серий экспериментов полного цикла была получена первая "котлета" постного фарша массой 40 грамм, пишет "Интерфакс".

На создание первой порции искусственного мяса ушло 900 тысяч рублей. Работы велись на протяжении последних двух лет.

Специально для этого проекта на комбинате была создана лаборатория тканевой инженерии. Куратором проекта является российский молекулярный фармаколог, член-корреспондент Российской академии наук (РАН), доктор медицинских наук, профессор Николай Шимановский.

"Мясо из пробирки, так же известное как культивируемое мясо - это весьма перспективное направление в мясной промышленности. Не следует путать с имитацией мяса, которая является вегетарианским продуктом, произведенным из растительного белка, чаще всего из соевого или пшеничного. С нашей точки зрения производство лабораторного мяса имеет самое существенное этическое значение для современного общества, так как мы можем отказаться от забоя живых существ для получения мясной пищи", - пояснил ученый.

Разработчики заявляют, что отечественное культивируемое мясо может появиться на российских прилавках уже к 2023 году - при условии решения правового статуса этого продукта. В настоящее время стоимость культивируемого мяса остается достаточно высокой для розничного покупателя и колеблется в районе примерно 5,8 тысячи рублей за килограмм. По оценке экспертов ОКПИ, через пять лет килограмм культивируемого мяса говядины обойдется розничному покупателю в 800 рублей.

Согласно пресс-релизу, культивируемое мясо полностью безопасно для человека, срок его хранения вдвое выше традиционного за счет стерильных условий культивирования. Основой для получения культивируемого мяса является небольшой кусочек мышечной ткани теленка элитной породы Абердин-ангус в возрасте двух-трех дней, полученный под местной анестезией. Клетки помещают в питательную среду для поддержания роста и для деления клеток. Питательная среда представляет собой гель, состоящий из аминокислот, витаминов, солей, глюкозы и других компонентов.

В лаборатории ОКПИ планируется создавать недорогую питательную среду на основе специальных пищевых ингредиентов, используемых в производстве колбасы. Ее себестоимость будет составлять 300 рублей за 1 литр против 1,5-3 млн рублей, в которые обходится среда производства Швейцарии. При этом скорость роста клеток будет не ниже, чем при использовании зарубежных аналогов.