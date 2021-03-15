В России снизилась младенческая смертность, достигнув исторического минимума

Младенческая смертность в России достигла исторического минимума, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Как пишет РИА Новости, Михаил Мурашко рассказал о снижении этого важного показателя до рекордных величин.

"Младенческая смертность достигла своего исторического минимума", – сказал министр на комитете в Госдуме.

Он уточнил, что в 2020 году показатель младенческой смертности в России оказался на 8,5% ниже ожидаемого.

По итогам 2020 года этот показатель составил 4,5 на тысячу родившихся живыми; по данным за 2019 год, он составлял 4,8, сообщали ранее в Минздраве РФ.

Младенческая смертность является одной из важнейших характеристик здоровья и уровня жизни населения страны, её снижение свидетельствует о развитии медицины и повышении общего качества жизни граждан.