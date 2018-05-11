В России собираются "чиповать" все автомобили

Электронные чипы планируется вставлять в госномера автомобилей.

Вопрос об использовании RFID-меток в автомобильных номерах обсуждается с 2013 года.

МВД России начало прорабатывать механизм по установке электронных чипов на государственные автомобильные номера, об этом сообщили в пресс-центре ведомства, пишет auto.mail со ссылкой на ТАСС.

"Механизм реализации установки электронных чипов на государственные автомобильные номера находится в стадии проработки. Дополнительные сведения будут доведены до общественности после утверждения проекта с учетом позиций заинтересованных сторон", - сказали в ГИБДД.

Ранее глава Госавтоинспекции Михаил Черников сообщил, что электронные чипы, которые планируется вставлять в госномера автомобилей, помогут выявлять угоны и привлекать к ответственности нарушителей, также планируется, что они будут считываться камерами фотофиксации.

Вместе с тем, идея внедрения чипов в номера обсуждается уже несколько лет. Речь идет о маркировке всех номеров специальными микросхемами, которые по запросу будут передавать записанный на них код посредством радиосигнала считывающему устройству.

Сообщалось, что некоторые типы меток будут способны хранить дополнительные данные, записывать принятые по радиоканалу данные во внутреннюю память и выполнять с хранимыми данными разнообразные операции.