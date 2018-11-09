В России собираются изменить правила техосмотра

Компания "Электронный паспорт" ("дочка" "Ростеха"), являющаяся оператором электронных ПТС, работает над созданием сервиса разработки индивидуальных программ прохождения техосмотра (ТО).

Об этом заявил директор департамента научно-технической деятельности Борис Ионов на заседании Торгово-промышленной палаты, передает "Коммерсантъ".

По его словам, сервис позволит создать "индивидуальную программу" ТО для машины на основе ее характеристик, особенностей эксплуатации, данных о ДТП, страховых случаях, пробеге, техобслуживании и отзывных кампаниях. Если у автомобиля "хорошая" история, то техосмотр можно проходить реже, и он обойдется дешевле, если "плохая" — ТО будет частым, тщательным и дорогим. Если история будет совсем плохой, то данные будут переданы в ГИБДД, эксплуатация автомобиля будет либо ограничена, либо запрещена.

Сейчас новые автомобили возрастом до трех лет не проходят техобслуживание, возрастом от трех до семи проходят ТО раз в два года, далее ежегодно. С ноября 2019 года все ввозимые в Россию автомобили будут получать только электронные паспорта.