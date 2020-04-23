В России создадут единый центр контроля за водителями

Единый федеральный центр автоматической фиксации нарушений ПДД должен защитить личные данные автовладельцев и упростить розыск машин.

В России ведется работа по созданию единого федерального центра автоматической фиксации нарушений ПДД (ЦАФАП). Он будет агрегировать информацию о нарушениях с дорожных камер из всех регионов России. Об этом сообщается в материалах Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет", с которыми ознакомились "Известия".

Данные с камер будут загружаться в федеральный сегмент единого ЦАФАП. Проект предполагает использование как уже действующего оборудования в субъектах РФ, так и установку нового. Срок развертывания системы составит от двух до пяти месяцев, затраты — около 100 млн рублей.

Вице-президент НП ГЛОНАСС по технологиям Евгений Белянко рассказал "Известиям", что проверка доступа сотрудников эксплуатирующей организации к информации единого ЦАФАП будет осуществляться с помощью электронной подписи. А все загруженные материалы — перепроверяться на соответствие требованиям МВД, некондиционные будут автоматически отбраковываться.

Обработанные в едином ЦАФАП данные с камер фотовидеофиксации каждого региона будут выгружаться в соответствующие региональные системы для вынесения постановлений о нарушении ПДД. Единая система позволит исключить не только установку камер в неположенных местах и неправомерные штрафы, но также несанкционированный доступ к личным данным автовладельцев (для этого должностному лицу придется сформировать мотивированный запрос и подтвердить его электронной подписью), пишут "Известия", ссылаямь на материалы НТИ "Автонет".