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Новости. Общество
17:40, 17 Апреля 2018

В России создали Царь-телефон с кнопками

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Российский производитель люксовых смартфонов Caviar представил новую модель под названием Царь-телефон.

Корпус телефона с кнопками имеет шестиугольную форму, символизирующую государственный меч Российской империи, который находится в Государственной Оружейной палате. Экран Caviar Tsar покрыт сапфировым стеклом, а дизайн представлен в двух вариантах: классическом Caviar Tsar Gold из золота и крокодиловой кожи и титановом Caviar Tsar Titanium, сообщает "Лента.ру".

Кроме того, бренд выпустил дополнительный дизайн — Caviar Tsar Heritage (Царь-телефон "Наследие"). Корпус этой модели покрыт гравировкой с узором в национальном стиле и двуглавым орлом. Caviar Tsar Heritage Red изготовлен из красного композитного камня, Caviar Tsar Heritage Gold имеет золотое покрытие.

В марте Caviar посвятил новый дизайн iPhone X победе Владимира Путина на президентских выборах 2018 года. Корпус смартфона со всех сторон покрыт золотом. Над изображением Кремля в нижней части располагается гравировка с гербом России. Композицию завершает портрет президента.

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