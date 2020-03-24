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В России станут дезинфицировать банкоматы

Новости. Экономика
20:40, 24 Марта 2020
фото: © pixabay.com/
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Сотрудникам банков рекомендовано принимать деньги в масках и защитных перчатках.

Центральный банк России обратился к кредитным организациям страны с рекомендациями, направленными на минимизацию риска распространения коронавирусной инфекции. Центробанк предложил регулярно проводить дезинфекцию банкоматов, помещений для совершения кассовых операций и обслуживания клиентов, а также использовать защитные маски и одноразовые перчатки при приеме денежных средств.

Кроме того, финансовый регулятор высказался за ограничение одновременного использования функции приема и выдачи банкнот в банкоматах. В Центробанке считают также необходимым проводить выдачу денежных средств только после их хранения в кредитных организациях не менее трех-четырех дней.

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