В России станут дезинфицировать банкоматы

Сотрудникам банков рекомендовано принимать деньги в масках и защитных перчатках.

Центральный банк России обратился к кредитным организациям страны с рекомендациями, направленными на минимизацию риска распространения коронавирусной инфекции. Центробанк предложил регулярно проводить дезинфекцию банкоматов, помещений для совершения кассовых операций и обслуживания клиентов, а также использовать защитные маски и одноразовые перчатки при приеме денежных средств.

Кроме того, финансовый регулятор высказался за ограничение одновременного использования функции приема и выдачи банкнот в банкоматах. В Центробанке считают также необходимым проводить выдачу денежных средств только после их хранения в кредитных организациях не менее трех-четырех дней.