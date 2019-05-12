В России стремительно растет количество заявок на получение финской визы

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По сравнению с прошлым годом, количество поданных заявлений на выдачу финской визы увеличилось на 40%.
Россияне подали исключительное большое количество заявлений на получение финской визы, сообщает служба новостей Yle.
Согласно Lännen Media, количество заявок на выдачу финской визы в генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге выросло на 37% по сравнению с прошлым апрелем.
В Санкт-Петербурге количество заявлений достигло 63 тысяч. Также русские активно подают заявки на получение въездных документов в другие страны ЕС, такие как Чехия, Франция и Испания.
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