В России стремительно растет количество заявок на получение финской визы

По сравнению с прошлым годом, количество поданных заявлений на выдачу финской визы увеличилось на 40%.

Россияне подали исключительное большое количество заявлений на получение финской визы, сообщает служба новостей Yle.

Согласно Lännen Media, количество заявок на выдачу финской визы в генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге выросло на 37% по сравнению с прошлым апрелем.

В Санкт-Петербурге количество заявлений достигло 63 тысяч. Также русские активно подают заявки на получение въездных документов в другие страны ЕС, такие как Чехия, Франция и Испания.