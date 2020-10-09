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В России суточный прирост заразившихся COVID-19 установил новый рекорд

Новости. Общество
12:27, 10 Октября 2020
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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За минувшие сутки в России коронавирусом COVID-19 заразились 12 846 человек, оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Этот показатель стал рекордным за все время пандемии, пишет РБК. Предыдущий рекорд был побит 9 октября, когда в стране заболели 12 126 человек. До этого максимальный суточный прирост заболевших был зафиксирован 11 мая (11 656 заразившихся). По данным оперативного штаба, за весь период пандемии коронавирусом заразились 1 млн 285 тыс. 84 человека.

За минувшие сутки случаи заражения COVID-19 были выявлены во всех 85 регионах России. 3338 (26%) человек из общего числа выявленных заболевших за сутки не имели клинических проявлений болезни. Суточный прирост заразившихся составил 1%.

Наименьшее темпы прироста за сутки зафиксированы в Чеченской Республике (0,2%), Республике Чувашия (0,4%), Московской и Тульской областях, республиках Тыва, Татарстан Башкортостан и Чукотском АО (по 0,5%).

Новые 4 105 случаев выявлены в Москве, 501 в Санкт-Петербурге, 416 в Московской области, 269 в Ростовской области, 257 в Нижегородской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 197 против 201 днем ранее. Всего с начала эпидемии умерли 22 454 человека.

За сутки скончались 36 пациентов в Санкт-Петербурге, 30 в Москве, 10 в Ростовской области, девять в Московской области, семь в Ямало-Ненецком АО.

Напомним, в Карелии за сутки коронавирусная инфекция выявлена у 72 человек.

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