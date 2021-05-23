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В России туристы признались, что хотят провести отпуск на берегу Онежского озера в Карелии и Ленобласти

Новости. Общество
10:33, 24 Мая 2021
фото: © Валерий Поташов

Как место для отдыха летом Онежское озеро по популярности уступило лишь Волге, и заняло почетное второе место в тройке лидеров.

Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU опросил пользователей социальных сетей и выявил, на каких реках и озёрах России они будут отдыхать этим летом.

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22.05.2021 11:32

Больше всего опрошенных туристов планируют провести летние отпуска на Волге – 32%. На берегу Волги расположились Тверь, Ржев, Дубна, Углич, Плёс, Болгар, Тольятти, Самара, Сызрань, Саратов, Камышин, Астрахань и другие города. На втором месте – Онежское озеро в Карелии и Ленинградской области, 13%. «Бронзу» в рейтинге самых популярных пресноводных водоёмов на лето 2021 получило озеро Байкал – 12%.

Десять популярных рек и озёр для отдыха летом:
Река Волга, 32%
Онежское озеро, 13%
Озеро Байкал, 12%
Ладожское озеро, 8%
Река Кама, 8%
Река Дон, 8%
Река Енисей, 7%
Озеро Ильмень, 5%
Выгозеро, 4%
Река Обь, 3%

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Комментарии

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Mike
2021-05-24 11:02:49
Ждем роста ковидных больных! Ура! Спасибо туристам из других регионов!
Саныч
2021-05-24 10:48:06
Прям скажем, Ленинградской области совсем немного досталось.
Гость
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