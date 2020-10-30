В России упростили оформление социальных выплат на приобретение жилья молодыми семьями

Документы на покупку или строительство жилья можно подавать в электронном виде.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление федерального правительства, которое упростило оформление социальных выплат на покупку или строительство жилья молодыми семьями. Как пояснили в правительстве РФ, теперь все документы, необходимые для получения господдержки, можно будет подавать не только лично, но и дистанционно с помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг. На документах в электронной форме должна стоять простая электронная подпись одного из членов семьи.

Напомним, социальные выплаты на покупку или строительство жилья предоставляются семьям, в которых каждому из супругов еще не исполнилось 35 лет. Кроме того, господдержку может получить одинокий родитель до 35 лет, воспитывающий одного или нескольких детей. Главный критерий – семья должна нуждаться в улучшении жилищных условий.

Размер выплаты составляет 30–35% стоимости жилья. При этом необходимо подтвердить доходы, позволяющие покрыть остаток или погасить кредит. Потратить деньги можно на покупку дома, квартиры в новостройке, строительство собственного жилья, а также на первоначальный взнос или погашение ипотеки.