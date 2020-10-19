В России установлен новый антирекорд по числу заразившихся COVID-19

За прошедшие сутки в России выявлено 16 319 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в оперштабе РФ.

Общее число заразившихся COVID-19 в России на 20 октября составило 1 431 635 случаев.



Выздоровело за время пандемии 1 085 608 человек, за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 9 704 пациента.



Летальных случаев за все время: 24 635, за последние сутки - 269 летальных исходов.



По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 54,6 млн тестов на коронавирус, за последние сутки - 374 тысяч тестов.



Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 20 октября остается 316 569 человек.