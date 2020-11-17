В России установлен новый рекорд по количеству смертей от коронавируса за сутки

За минувшие сутки от COVID-19 скончались 456 человек. Это максимум с начала пандемии.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, число летальных исходов из-за COVID-19 в России за сутки возросло на 456. Второй день подряд в стране фиксируется рекордное число умерших от коронавируса. Накануне скончались 442 человека. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 34 387 пациентов.

Лидером по летальным исходам стала Москва, где скончались 76 человек. Далее в первую пятерку по смертям от COVID-19 входят Санкт-Петербург (71), Ростовская область (19), Красноярский край (18), Иркутская область (18).

За последние сутки в России зарегистрировали 20 985 новых случаев коронавируса. Это минимумом с 11 ноября. В общей сложности в стране заразились коронавирусной инфекцией 1 991 998 человек.

В топ-5 среди регионов по суточному приросту заболевших также вошли Санкт-Петербург (+2215), Московская область (+864), Нижегородская область (+432), и Свердловская область (+358).

Число выздоровевших после коронавируса россиян за сутки возросло до 25 179. Справились с болезнью уже 1 501 083 пациента.

Напомним, число заразившихся коронавирусом в Карелии превысило 11 тысяч человек.