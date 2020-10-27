В России установлен новый рекорд по количеству смертей от коронавируса за сутки

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 346 - это новый максимум с начала пандемии.

По сообщению оперштаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки подтверждено 346 летальных случаев с коронавирусной инфекцией. Сутками ранее этот показатель был 320 человек, и это максимум за пандемию.

Всего смертей от коронавируса в стране зарегистрировано уже 26 935.

На 28 октября в России выявлено 16 202 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в 84 регионах, из них 4 114 случаев (25,4%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

С начала пандемии коронавирусом в России заболели 1 563 976 человек в 85 регионах.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписан 12 361 пациент. Справился с инфекцией уже 1 171 301 человек.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 28 октября остаются 357 652 человека.

Напомним, общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в Карелии на 28 октября составило 6241 человек. За сутки заразились 117 человек.