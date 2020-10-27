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В России установлен новый рекорд по количеству смертей от коронавируса за сутки

Новости. Общество
11:08, 28 Октября 2020
фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
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Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 346 - это новый максимум с начала пандемии.

По сообщению оперштаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки подтверждено 346 летальных случаев с коронавирусной инфекцией. Сутками ранее этот показатель был 320 человек, и это максимум за пандемию.

Всего смертей от коронавируса в стране зарегистрировано уже 26 935.

На 28 октября в России выявлено 16 202 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в 84 регионах, из них 4 114 случаев (25,4%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

С начала пандемии коронавирусом в России заболели 1 563 976 человек в 85 регионах.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписан 12 361 пациент. Справился с инфекцией уже 1 171 301 человек.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 28 октября остаются 357 652 человека.

Напомним, общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в Карелии на 28 октября составило 6241 человек. За сутки заразились 117 человек.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Ринат
2020-10-28 14:04:38
основные эффекты ношения масок, психологические, медицинские, социальные, экономические и правовые:

Психологические эффекты:
1. Маска - демонстративный инструмент полного подчинения, знак покорности чужой воле, смирения и унижения, клеймения
2. Маска - отречение от собственного мнения и решения, готовность положиться на другого, заведомо преследующего свои цели
3. Маска - символ отказа от своего лица, лика, личности, обезличивания, превращения в винтик, одного из толпы, части стада

Медицинские эффекты:
4. Головная боль из-за гипоксии и гиперкапнии
5. Ухудшение функции легких у людей с хроническими заболеваниями
6. Снижение иммунитета из-за ингибирования клеток иммунной системы
7. Усугубление тяжести состояния у онкобольных вследствие ряда причин
8. Повышение концентрации болезнетворных микроорганизмов под маской
9. Проникновение инфекционных агентов в мозг через носовые пазухи

Социальные эффекты:
10. Разделение общества на носящих и неносящих маски с закономерным противопоставлением их друг другу
11. Провоцирование социальных конфликтов между убежденными масочниками и убежденными безмасочниками

Экономические и правовые эффекты:
12. Дополнительные расходы на маски, которые для обеспечения безопасности использования нужно менять почти каждый час
13. Противоречия в законах - по существующему законодательству обязать человека носить маску и отказать ему в предоставлении услуги из-за ее отсутствия нельзя, поэтому рождается правовой конфликт, ведущий к размыванию правовых понятий у населения ( с)
Врач
2020-10-28 12:41:42
Практически не ношу маску с самого начала пандемии, на пенсии, в магазины захожу одеваю, но потом быстро снимаю...это очень вредно ,когда постоянно на тебе "намордник", старайтесь поменьше их использовать, кому суждено он итак заболеет...но не обязательно Ковидом!
Ткачев
2020-10-28 11:41:37
В нежелании носить маски увидели признаки психического расстройства. Об этом свидетельствуют результаты исследования бразильских специалистов, в котором приняли участие 1500 человек от 15 до 73 лет.
Так, по их данным, у людей, которые отказываются от ношения масок, есть такие черты характера как враждебность и принятие риска. Эти черты свойственны людям с диагнозом «антисоциальное расстройство личности». Этот диагноз может иметь разную степень и выражаться в плохом поведении или многократных нарушениях закона, вплоть до серьезных преступлений...
«Эти черты объясняют, по крайней мере частично, причину, по которой люди продолжают не придерживаться мер сдерживания даже при увеличении числа случаев заболевания и смертей», — отмечено в исследовании.
zanoza
2020-10-28 13:44:53
Ткачев, так может на таких сразу смирительные рубашки одеть. Нет маски-ходи в смирительной рубашке :)
Ткачев
2020-10-28 14:05:47
zanoza, "Для начала в базу неблагонадёжных заносить".(с)Кир )))))
кир
2020-10-28 12:12:11
Ткачев, спасибо за информацию. Наши люди. Прямо отлегло от души. :)
Ткачев
2020-10-28 12:18:46
кир, Мой жизненный опыт однозначно подтверждает известную максиму: "Дурак опаснее врага".
Расширю тезис: вообще люди с неадекватным поведением социально опасны.
Это относится и к шизофреникам, и к алкоголикам с наркоманами, и к сексопатам всех сортов и даже к таким вот, казалось бы безобидным, "чудикам" с расстроенной моторикой... Зачему, что часто, по молодости, неопытности и доброте душевной, я стремился таким помогать - среди них встречаются профессиональные люди. Но после такой помощи, я регулярно и практически неотвратимо напарывался на то, что рано или поздно даже такая вот поверхностная , казалось бы, неадекватность рано или поздно выстреливает да так, что хватаешься за голову и не знаешь, как устранить ущерб. Я зарекся от такой помощи. Минимальные признаки неадекватности - в чем бы они не выражались - от такого человека надо отходить как можно дальше. Я понимаю, иногда это жестоко даже. Но риск напороться на козью морду неоправдланно велик. Лучше меньше, да лучше...
Как-то так. Не благодари. Лучше возьми хороший учебник по истории и почитай.
кир
2020-10-28 12:32:49
Ткачев, спасибо ещё раз. Благи?ми наме?рениями вы?мощена доро?га в ад.©
Ринат
2020-10-28 11:15:07
Может хватит . редакция . кошмарить читателей этими страшилками . Побольше позитива то нельзя печатать .
ppppp
2020-10-28 11:32:00
Ринат, люди должны знать правду)))
Ринат
2020-10-28 14:05:48
ppppp, А это правда ??? Сомневаюсь что то .
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