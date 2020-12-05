В России установлен очередной суточный рекорд по заражению COVID-19 – 29039 человек

Общее число инфицированных коронавирусом в России приближается к 2,5 млн человек, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 29 039 случаев COVID-19 в 85 регионах. Это новый рекорд с начала пандемии. Накануне этот показатель составлял 28782.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано уже 2 460 770 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки в связи с выздоровлением выписано 21 342 человека. Число выписанных пациентов выросло до 1 937 738.

За сутки подтверждено 457 летальных исходов с коронавирусом. Всего с начала пандемии умерли 43 141 человек.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 79,3 млн тестов на коронавирус, включая 545 тысяч тестов, которые сделаны за сутки.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 6 декабря остаются 533 862 человека.

Напомним, в Карелии за сутки выявлено 473 новых случая COVID-19.