890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Раскрыты возможные опасности при подключении услуги автоплатежа с банковской карты 1
05.12.2020 21:40
Автомобиль сбил лошадь с наездницей в Петрозаводске 4
05.12.2020 18:49
Смех может помочь распознать рак легких
05.12.2020 20:40
Короновирус унес жизни еще двух петрозаводчан 4
Сегодня 09:23
Ушла из жизни завлит Театра драмы Карелии "ТМ" Мария Крауклит
Сегодня 09:01
Перед прививкой от коронавируса придется не пить 42 дня 5
05.12.2020 19:40
"Флаг с крестом" как один из государственных символов Карелии будет "данью уважения", заявил депутат 20
05.12.2020 15:51

В России установлен очередной суточный рекорд по заражению COVID-19 – 29039 человек

Новости. Общество
11:46, 06 Декабря 2020
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
Загрузка...

Общее число инфицированных коронавирусом в России приближается к 2,5 млн человек, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 29 039 случаев COVID-19 в 85 регионах. Это новый рекорд с начала пандемии. Накануне этот показатель составлял 28782.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано уже 2 460 770 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки в связи с выздоровлением выписано 21 342 человека. Число выписанных пациентов выросло до 1 937 738.

За сутки подтверждено 457 летальных исходов с коронавирусом. Всего с начала пандемии умерли 43 141 человек.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 79,3 млн тестов на коронавирус, включая 545 тысяч тестов, которые сделаны за сутки.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 6 декабря остаются 533 862 человека.

Напомним, в Карелии за сутки выявлено 473 новых случая COVID-19.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2020-12-06 11:54:15
Потерпим ! Зато триумфально проголосовали на пеньках и в подворотнях. Лишь бы Лучезарный чувствовал себя хорошо в бункере !
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.12.2020, 19:44
Парфенчиков отправил школьников Карелии на каникулы и дистант (СРОЧНО)
30.11.2020, 14:39
Жительница Карелии требует вмешательства омбудсмена Бойченко в ситуацию с "бардаком в поликлиниках"
02.12.2020, 09:17
Новый рекорд по числу зараженных коронавирусной инфекцией за сутки установлен в Карелии
02.12.2020, 09:21
Число жертв коронавируса в Карелии выросло до 106
29.11.2020, 15:45
В Петрозаводске сгорел частный дом (ВИДЕО)
29.11.2020, 12:26
Жители Карелии желают не унывать Артуру Парфенчикову в день рождения

Аналитика

04.12.2020 14:20
Обществоведение
Хотите как в Новокузнецке? 9
Частные перевозчики заявили, что будут участвовать в реформе общественного транспорта в Петрозаводске наравне с чиновниками и депутатами.
Флаг Ухтинской республики как "нематериальная культурная ценность" 10
04.12.2020 12:53
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас коронавирус COVID-19 всего за 30 минут
02.12.2020 13:00
Вепсы готовы пожаловаться на лесозаготовку в ООН 2
02.12.2020 12:51
Власти Карелии ждут заявок от инвесторов на переработку мусора 1
01.12.2020 15:09
Вся аналитика

Чтиво

02.12.2020 13:15
Без политики
Костная клиника: таблетки вас не спасут
За 17 лет "Костная клиника" стала не только одной из ведущих ортопедических клиник на Северо-Западе, но и исключительным центром, где помогают избежать серьёзных операций и вернуть здоровье и молодость суставам.
Включите "режим сбережения энергии" 1
30.11.2020 12:37
Почему российская комедия "Непосредственно Каха!" бьёт все рекорды
26.11.2020 09:55
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»